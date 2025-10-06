Собянин: власти благоустроили Большой городской пруд в Зеленограде

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти завершили благоустройство нескольких районов Зеленограда и обустроили территорию Большого городского пруда. Об изменениях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"В этом сезоне в районе Савелки провели масштабное благоустройство у Большого городского пруда, где по просьбам местных жителей создали многофункциональную зону отдыха. Теперь здесь есть все необходимое для спортивных тренировок, детских игр, спокойного отдыха и выгула домашних питомцев", - написал мэр.

Собянин добавил, что у воды организовали детские площадки с занятиями для детей любого возраста. Также обновили спортивные и рекреационные зоны, оборудовали три площадки для волейбола. На пляже возле пруда установили лежаки и реконструировали спасательный пункт с вышкой и медицинский пункт.

Также мэр рассказал о создании зон отдыха около водоема. У воды и вдоль прогулочных маршрутов разместили скамейки и парковые качели, обновили пешеходные дорожки. Также около пруда появились площадки для питомцев.

Мэр отметил, что также благоустроили дворы в районе Савелки, а также в Крюкове, Старом Крюкове, Матушкине и Силине. В них разместили игровые комплексы для детей, зоны отдыха для взрослых и спортивные площадки с уличными тренажерами.