В Югре отменили пожароопасный сезон в лесах

Количество пожаров удалось снизить в 1,5 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 октября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон отменен в лесах Ханты-Мансийского автономного округа с 6 октября. Количество природных пожаров снизилось в 1,5 раза, а площадь почти в два раза, сообщил ТАСС директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

По данным региональных властей, в 2024 году в регионе было обнаружено и ликвидировано 303 природных пожара: 298 лесных на площади 9 358,94 га, 44 ландшафтных общей площадью 1 196,4 га и четыре очага огня в государственном заповеднике "Малая Сосьва" на площади 97,1 га. Причинами пожаров в 77% случаев стала грозовая активность, 23% возгораний возникли по вине местного населения.

"С 6 октября в лесах Югры официально завершен пожароопасный период - он действовал с 26 апреля. Решение принято в связи с понижением класса пожарной опасности из за дождливой погоды и похолодания", - сообщил собеседник агентства.

В Югре в 2025 году произошло 202 лесных пожара на площади 4 832,82 га, семь ландшафтных на площади 114,5 га. Из них 93% потушено было в первые сутки. Причинами 87% стали грозы, а еще 13% - человеческий фактор. В целом, в их ликвидации за все время были задействованы более 90 единиц техники и авиации, БПЛА и 900 человек. "Причинами уменьшения количества и площади пожаров в 2025 году относительно 2024 года являются несколько факторов, таких как снижение средней температуры воздуха в регионе, увеличение количества осадков в июле 2025 года относительно июля 2024 года", - отметил Филатов.

В Югре, как регионе с большим лесным массивом, проблема пожаров особенно актуальна, поэтому с ними стараются не бороться, а предупреждать заранее и отслеживать на малой площади, чтобы оперативно ликвидировать. Для этого, в частности, используются технологии искусственного интеллекта и комплекс "Лесохранитель", позволяющий дистанционно следить за обстановкой в лесах региона и автоматически выявлять возгорания. Как ранее сообщал Филатов ТАСС, в регионе действуют свыше 90 камер, обеспечивающих мониторинг на 7,3 млн га (13,6% территории Югры). Для охраны лесов от пожаров автономного округа разработаны и утверждены 19 маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью почти 10 тыс. км.