"Знание. Академия": 67% педагогов считают, что могут отличить текст ученика от ИИ

По данным опроса платформы, 84% опрошенных считают, что их ученики уже используют искусственный интеллект для выполнения домашних заданий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Почти 70% педагогов считают, что могут отличить текст ученика от текста искусственного интеллекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского общества "Знание" про результатам опроса, проведенного платформой "Знание. Академия".

"Просветительская платформа "Знание. Академия" опросила 2 тыс. педагогов - участников курса "Преподавание в эпоху ИИ: новые вызовы и этика". Две трети (67%) считают, что могут отличить текст ученика от текста искусственного интеллекта", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

Отмечается, что согласно данным опроса, с возрастом уверенность в распознавании ИИ-текстов снижается: уверены в себе 82% педагогов до 25 лет и лишь 58% педагогов от 55 лет. Также 84% считают, что их ученики уже используют искусственный интеллект для выполнения домашних заданий, и лишь 9% утверждают, что их студенты и воспитанники не используют ИИ. Подавляющее большинство (82%) допускают использование ИИ, но только при определенных условиях. 11% настроены скорее отрицательно.

"Примечательно, что как начинающие, так опытные педагоги разрешают ученикам использовать ИИ в пределах разумного. Допустимым использование считают 85% учителей до 25 лет и 80% учителей старше 55 лет. Российские педагоги приняли эту технологию как новую реальность, и Общество "Знание" готово вооружить их необходимыми компетенциями. Наши онлайн-курсы доступны бесплатно всем, кто хочет развить цифровую и медиаграмотность", - приводит пресс-служба слова руководителя платформы "Знание. Академия" Александры Буйчик.

В опросе приняли участие 2 тыс. педагогов из 89 регионов России: школьные учителя, преподаватели вузов, колледжей, училищ и дополнительного образования.

Онлайн-курс "Преподавание в эпоху ИИ: вызовы и новая этика" доступен на платформе "Знание. Академия". Он реализован Российским обществом "Знание" совместно с Московским Политехом с целью научить педагогов использовать искусственный интеллект в работе и распознавать его в домашних заданиях.