В РФ запустили более 70 программ обучения по итогам конкурсов для участников СВО

В них принимают участие порядка 3 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 6 октября. /ТАСС/. Высшая школа государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ запустила по всей России уже более 70 образовательных программ по итогам кадровых конкурсов для участников спецоперации. Об этом сообщил ТАСС директор ВШГУ Олег Кондратенко в Центре созидания "Маяк" в Бердянске, где проходят обучение финалисты проекта "Запорожские герои".

Всего порядка 3 тыс. человек, ставших победителями кадровых конкурсов в регионах РФ, принимают участие в образовательных программах.

"Высшая школа государственного управления президентской академии является методологическим центром по реализации региональных программ для участников специальной военной операции. На данный момент мы запустили более 70 образовательных программ по всей стране, и опыт каждой из них ложится в основу последующей", - сказал Кондратенко.

В частности, готовя программу для Запорожской области, специалисты учли и доработали итоги первых модулей в других субъектах страны. При этом стратегия обучения будет трансформироваться исходя из обратной связи самих участников, их будущих работодателей, наставников. Кондратенко добавил, что все 70 программ предусматривают обучение в течение года, включают четыре очных образовательных модуля по 10-11 дней, плюс вебинары. Обучают финалистов как эксперты ВШГУ, так и практики - представители власти регионов, а также преподаватели местных вузов.

Собеседник агентства отметил, что ключевой аспект комплекса программ для участников специальной военной операции - это "возможность продолжить служение в управленческих позициях на государственной службе для людей, уже сделавших очень много для своей Родины". ВШГУ является организатором образовательной программы федерального проекта "Время героев".

Победителями кадрового конкурса для участников СВО "Запорожские герои" стали 30 человек. Всего в конкурсе приняли участие 203 человека. Образовательная программа для финалистов предусматривает 502 академических часа, из которых 300 - очно. Остальная часть работы пройдет с помощью дистанционных образовательных технологий. Всего предусмотрено четыре очных модуля до августа 2026 года. Первый посвящен госуправлению, его проходят 18 человек. Предусмотрены также стажировки. Кроме того, у каждого слушателя будут наставники из числа руководителей органов власти Запорожской области.