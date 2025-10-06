В Москве с начала 2025 года добавилось более 50 новых электробусных маршрутов

Электробусы также вышли на маршрут 600к в ТиНАО и ЮЗАО

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 50 новых электробусных маршрутов заработали в Москве с начала года. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Продолжаем расширять сеть экологичного транспорта. С начала года мы запустили уже более 50 электробусных маршрутов. Благодаря развитию электротранспорта экологическая обстановка в столице улучшается с каждым годом, что благоприятно влияет на качество жизни горожан", - сказал Ликсутов.

В настоящее время электробусы также вышли на маршрут 600к в ТиНАО и ЮЗАО. По будням пассажиров будут перевозить 2 инновационные машины.

Маршрут проходит у 3 станций метро: "Саларьево", "Корниловская", "Теплый Стан".

Сегодня на маршрутах курсируют современные электробусы российского производства КАМАЗ-52222 поколения А5. По контрактам с ПАО "Камаз" до 2027 года планируется поставка 1,1 тыс. таких электробусов, из которых 100 уже пришли в парки Мосгортранса. Для комфорта пассажиров в них есть USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля, электроотопители и кнопки открытия дверей для поддержания оптимальной температуры, цифровые валидаторы возле дверей для удобной оплаты проезда

По словам Ликсутова, на сегодняшний день работу городских маршрутов обеспечивают более 2,5 тыс. электробусов. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год. Электробусы курсируют в Москве с 1 сентября 2018 года.