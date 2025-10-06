В Москве открылся отбор на программу по поддержке врачей-новаторов

Это позволит ускорить процесс внедрения инновационных решений, поскольку авторами и разработчиками становятся сами врачи и исследователи столичных клиник

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отбор на новую научную программу по поддержке исследований, реализуемых на базе медицинских организаций, начался в Москве. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Стартовал конкурсный отбор на новую научную программу по поддержке исследований, реализуемых на базе медицинских организаций Москвы. Программа объединяет грантовую поддержку врачей-новаторов и государственное задание ведущих научно-клинических центров, обеспечивая комплексное развитие научных исследований", - написал Собянин.

По его словам, новая программа позволит ускорить процесс внедрения инновационных решений, поскольку авторами и разработчиками становятся сами врачи и исследователи столичных клиник. Прием заявок продлится с 6 октября по 9 ноября 2025 года.

Мэр подчеркнул, что за три года действия предыдущей программы было поддержано больше 300 проектов, из которых 103 реализованы совместно с 36 ведущими научными центрами, университетами страны и высокотехнологичными малыми компаниями. Так, специалисты создали новый тип имплантируемых стентов, тест-системы на основе омиксных технологий для ранней диагностики различных заболеваний, умный контейнер для перевозки донорской почки и мембраны для реконструкции барабанной перепонки и восстановления слуха.

"Москва делает все для того, чтобы технологии, созданные врачами и исследователями, внедрялись в реальную клиническую практику", - заключил Собянин.