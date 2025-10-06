Синоптики предупредили о сильном тумане предстоящей ночью в Москве и Подмосковье

Из-за такого прогноза в столичном регионе ввели желтый уровень опасности

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сильный туман ожидается в Москве и Подмосковье предстоящим вечером и ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск до 09:00 мск вторника, 7 октября, местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-780 метров", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в связи с таким прогнозом в столичном регионе ввели желтый уровень опасности, символизирующий на метеорологических картах потенциально опасные погодные условия. Стоит отметить, что минувшей ночью и утром в ряде районов столицы и Подмосковья также отмечался туман.

Что же касается прогноза погоды, то в течение дня воздух в столице должен прогреться 12-14 градусов тепла, ветер будет дуть южной четверти со скоростью 3-8 м/с. Предстоящей ночью, согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве преимущественно без осадков, столбики термометров покажут до плюс 9 градусов.