Кабмин выделит на медуслуги жителям приграничья еще 700 млн рублей

Средства направят на оказание медицинской помощи за пределами родных регионов жителям приграничных Курской и Белгородской областей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 700 млн рублей будет направлено на оказание медицинской помощи за пределами родных регионов жителям приграничных Курской и Белгородской областей. Об этом объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство направит более 700 млн рублей на оказание им медицинской помощи за пределами родных регионов, ведь многие из них обращаются и в больницы, и поликлиники в субъектах, где временно проживают", - анонсировал премьер.

Согласно опубликованному кабмином распоряжению, из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет направлено совокупно 705,6 млн рублей в фонды ОМС Белгородской и Курской областей. Регионы смогут направлять эти средства в другие субъекты Федерации, чтобы компенсировать их затраты.

Федеральная помощь, уверен Мишустин, "позволит медицинским организациям без каких-либо ограничений и проблем предоставлять людям из Курской и Белгородской областей все необходимое лечение в рамках обязательного медицинского страхования".

"Жители приграничных регионов нуждаются сейчас в дополнительной поддержке, очень важно сейчас [ее]обеспечить", - подчеркнул глава кабмина и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать ситуацию на личном контроле. ФОМС должен будет представить доклад правительству до апреля.

Мирное население российского приграничья подвергается в последние годы атакам со стороны украинских формирований. Власти делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей приграничных областей, оказывают поддержку как простым гражданам, так и предпринимателям, работникам социальной сферы и другим.