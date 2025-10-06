В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за ветра

Жителям рекомендовали укрепить неустойчивые конструкции и кровли в домах

ЧИТА, 6 октября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено на территории Забайкальского края 7 октября из-за ухудшения погоды и ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Экстренное предупреждение! Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 октября по территории Забайкальского края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: дождь, мокрый снег, снег, местами сильный, установление временного снежного покрова, усиление ветра до 17-22 м/с, понижение температуры воздуха на 8 градусов и более", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали жителям укрепить слабо закрепленные конструкции, кровельное покрытие. При движении по дорогам соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Кроме того, с понижением ночных температур увеличивается вероятность возникновения бытовых и техногенных пожаров, жителей просят не использовать неисправные печи и электроприборы.