Во Львове произошел скандал с обвинениями русскоязычных жителей во взрывах

Писатель Виталий Капранов в социальных сетях заявил, что "Львов переживает нашествие русскоязычных"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Скандал произошел на Украине после того, как писатель Виталий Капранов связал произошедшую накануне серию взрывов во Львове с переездом в город русскоязычного населения. Об этом сообщает издание "Страна".

В ночь на воскресенье во Львове произошли многочисленные взрывы. Город был частично обесточен, возникло несколько крупных пожаров. Мэр Андрей Садовой назвал ситуацию "очень сложной" и сообщил о повреждении более чем семи предприятий. Кроме того, во Львовской области загорелось газохранилище.

Капранов в своих социальных сетях заявил, что "Львов переживает нашествие русскоязычных", и связал с этим произошедшие в городе взрывы. Его заявление раскритиковали в социальных сетях, в комментариях писателю оставили множество негативных отзывов, отмечает издание.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский также раскритиковал писателя, посоветовав ему поискать связь между такими высказываниями и статьей Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан. "Хотя из того, что я о нем все время слышу, он уверенно претендует на ограниченную интеллектуальную дееспособность, возможно, так страхуется от ответственности", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Военнослужащий ВСУ и блогер Владимир Коваль, со своей стороны, обвинил Капранова в том, что он сеет рознь и дестабилизирует страну. По его словам, если бы власти адекватно реагировали на подобные инциденты, то правоохранительные органы должны были бы провести с писателем воспитательную беседу. Сам Капранов ранее уже призывал гнобить и "бить по морде" украинцев, которые используют российский контент.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка, эта политика властей фактически поощряет многочисленные конфликты на языковой почве и является основой разжигания вражды по отношению к русскоязычным жителям страны. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах. При этом граждане Украины продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни. По данным украинских источников, пятая часть дошкольников совсем не понимает украинский язык, а активно пользуются им только 15%. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре 2023 года по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.