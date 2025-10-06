Реклама на ТАСС
"Яндекс путешествия" отметили скачок популярности отдыха компанией на Новый год

По данным исследования сервиса, бронирования российских отелей и апартаментов на новогодние праздники компанией выросли в 2025 году вдвое
08:05

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бронирования российских отелей и апартаментов на новогодние праздники компанией - тремя и более взрослых - выросли в 2025 году в два раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс путешествия", с которым ознакомился ТАСС.

"Путешественники стали чаще планировать поездки на новогодние праздники компанией - тремя и более взрослых. Количество бронирований отелей и апартаментов в новогодние даты для отдыха компанией увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом", - рассказали эксперты.

В 2025 году для россиян, которые путешествуют компаниями, снизилась цена на отели и апартаменты в ряде регионов, популярных для зимнего отдыха. Самую выгодную поездку можно спланировать в Новгородскую область - здесь средняя цена за ночь снизилась на 22% по сравнению с 2024 годом. Также в первой тройке Воронежская (-15%) и Свердловская (-14,6%) области, сообщили в компании.

Самые низкие цены на проживание среди топ-10 популярных направлений внутри РФ для отдыха компанией в Дагестане (5,8 тыс. рублей за сутки), Свердловской (8,9 тыс. рублей) и Костромской (9,8 тыс. рублей) областях. Дороже новогодний отдых компанией обойдется в Калининградской (10 тыс. рублей), Псковской (12,4 тыс. рублей), Тверской (12,6 тыс. рублей) и Новгородской (13,5 тыс. рублей) областях, а также Воронежской области и Республике Алтай (14 и 17,6 тыс. рублей соответственно).

При этом спрос на такой отдых в Республике Алтай вырос за год в 2,8 раза, в Калининградской области - в 2,4 раза, в Костромской области - в два раза, во Владимирской области - на 93%, отмечается в исследовании. Россияне, которые путешествуют компанией, бронируют жилье в новогодние праздники в среднем за три месяца до поездки. При этом наиболее выгодные цены в первой половине октября, первой неделе ноября и непосредственно перед новогодними праздниками. 

