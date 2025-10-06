Музей транспорта Москвы завершил реставрацию крановой платформы 1932 года выпуска

Всего было построено шесть платформ - они работали в столице до середины 1980-х годов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Восстановление крановой платформы Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ), выпуск которой датируется 1932 годом, завершили в музее транспорта Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Музей транспорта Москвы завершил восстановление крановой платформы СВАРЗ - одного из двух сохранившихся экземпляров этой модели. Такие платформы применялись для перемещения грузов до 8 тонн. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем масштабную программу реставрации исторической техники", - приводятся в материале слова замера столицы Максима Ликсутова.

В департаменте рассказали, что такие платформы строились в конце 1920-х и начале 1930-х годов по чертежам СВАРЗ. Всего было построено шесть платформ - они работали в столице до середины 1980-х годов.

Отмечается, что крановая платформа поступила в коллекцию музея из депо имени Баумана, которое тогда находилось на Новорязанской улице, а позднее стало вторым троллейбусным парком.