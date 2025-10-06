Шапошников: памятник у здания ТАСС отражает глубокое уважение к журналистам

Председатель столичного парламента отметил, что Мосгордуму связывают с агентством многолетние дружеские и партнерские отношения

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Скульптурная композиция "Российские журналисты", которая открылась перед штаб-квартирой информационного агентства России ТАСС, отражает глубокое уважение к представителям этой профессии. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Первая скульптурная композиция, посвященная российским журналистам, отражает глубокое уважение общества к представителям этой сложной и ответственной профессии. Это наша благодарность выдающимся руководителям отечественных СМИ и их сотрудникам - корреспондентам, редакторам, фотографам, операторам", - рассказал Шапошников.

Он отметил, что ценности российского журналиста остаются неизменными - объективность, честность, верность своему читателю и своей стране, несмотря на развитие форматов и технологий передачи информации.

Председатель столичного парламента добавил, что Мосгордуму связывают с ТАСС многолетние дружеские и партнерские отношения. "Мы благодарны коллективу старейшего информационного агентства страны за объективное освещение деятельности депутатского корпуса, информационную поддержку наших патриотических и образовательных проектов. Всегда готовы к диалогу и реализации новых идей", - сообщил Шапошников.

Председатель Мосгордумы пожелал всему журналистскому сообществу России высоких профессиональных достижений, а каждому журналисту - вдохновения, творческой энергии, здоровья и благополучия.