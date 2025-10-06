Защита напавшего на педагогов в Архангельске обжаловала его арест

Документы поступили в Ломоносовский районный суд

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Защита бывшего студента техникума, который в Архангельске напал на педагогов с ножом, обжаловала его арест, документы поступили в Ломоносовский районный суд, сообщили ТАСС в суде.

Бывший студент техникума строительства и городского хозяйства Артемий Корюков 29 сентября в техникуме ранил двух женщин. 30 сентября Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал Корюкова на два месяца.

"Адвокат обжаловал решение суда о мере пресечения", - сказали в суде.

По версии следствия, утром 29 сентября ранее отчисленный из учебного заведения Корюков прошел в здание техникума. С ножом в руках он зашел в аудиторию, где проходило занятие, и нанес не менее трех ударов в область груди преподавательнице, затем покинул аудиторию. Когда он шел к выходу из здания, ему преградила путь другая преподавательница, которой он также нанес ножевое ранение. В последующем Корюков был задержан учащимися неподалеку от здания учебного заведения. Потерпевшими признаны четверо человек: два преподавателя и двое ребят, которые задерживали нападавшего.