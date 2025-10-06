В больницах Подмосковья установили более 20 новых микроскопов

Они применяются для проведения микрохирургических операций в офтальмологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии, а также для лабораторной диагностики

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новые микроскопы, применяемые для проведения микрохирургических операций и лабораторной диагностики, поступили в девять больниц Московской области. На обновление медтехники было направлено более 400 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Микроскопы позволяют врачу получить детальное изображение при многократном увеличении, что важно для эффективного оперативного лечения. Кроме того, микроскопы применяются для проведения лабораторных исследований. С начала года мы поставили в больницы Подмосковья 22 микроскопа на общую сумму более 410 млн рублей, до конца года установим еще один аппарат", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что новые микроскопы применяются для проведения микрохирургических операций в офтальмологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии, а также для лабораторной диагностики.

Отмечается, что новая техника поступила в Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер, Московский областной онкодиспансер, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, а также в Пушкинскую, Дмитровскую, Луховицкую, Одинцовскую, Наро-Фоминскую и Реутовскую больницы.

В пресс-службе подчеркнули, что оборудование приобретено в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".