Общество

Ректор МГТУ им. Баумана извинился за оскорбление футбольного клуба ЦСКА

Михали Гордин оставил негативный комментарий по отношению к клубу после его победы над московским ФК "Спартак"
08:30

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин принес свои извинения за негативный комментарий в адрес футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными. За эту искренность его так любят сотрудники и студенты университета. Однако ректор приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция", - говорится в сообщении.

Ранее Гордин в своем Telegram-канале оставил негативный комментарий по отношению к футбольному клубу ЦСКА после его победы над московским ФК "Спартак". 

