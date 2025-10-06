На горном перевале близ Улан-Удэ ограничили движение автомобилей из-за снегопада

Посты ГИБДД выставлены на выезде из города

УЛАН-УДЭ, 6 октября. /ТАСС/. Движение автомобилей на летней резине ограничено из-за снегопада на горном перевале Пыхта на пути из Улан-Удэ в Прибайкальский район Бурятии. Об этом сообщили в МВД по республике.

"В связи с ухудшением дорожной обстановки и выпадением снежных осадков ограничено движение грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей на летней резине. Посты ГИБДД выставлены на выезде из города Улан-Удэ и поселка Турунтаево", - говорится в сообщении.

Непогода накрыла Бурятию после прошедшей недели "бабьего лета". Из-за мокрого снега, усиления ветра, осложнения ситуации на трассах дорожники переходят на усиленный режим работы. "Объявляем о переходе на усиленный режим работы. Согласно прогнозу Бурятского Гидрометцентра, в ближайшие дни на большинстве федеральных автодорог ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра", - сообщили в пресс-службе Упрдор "Южный Байкал".

На федеральные трассы Р-258 "Байкал" (Иркутск - Улан-Удэ - Чита), А-340 (Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией) и А-333 (Култук - Монды - граница с Монголией) выйдут 83 единицы специализированной техники для обеспечения безопасности дорожного движения. Специалисты призвали водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

На предстоящей неделе в регионе ожидается неустойчивая погода, 6-7 октября - сильные осадки, на дорогах гололедица, на горных перевалах снежные накаты. "Ветер переменный. Ночью слабый, днем умеренный. 7 октября - порывы до 20 м/с", - сообщили в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Конец сентября - начало октября в Бурятии выдались теплыми, воздух прогревался местами до 23 градусами. 6 октября в центральных районах республики днем около ноля градусов, ночью - до минус 9.