Глава Карелии Парфенчиков добился софинансирования капремонтов домов-интернатов в регионе

На эти цели из госбюджета выделят 189 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 октября. /ТАСС/. Минтруд России одобрил заявку Карелии о финансовой поддержке капремонта домов-интернатов, на эти цели из госбюджета выделят 189 млн рублей, сообщил в Telegram-канале глава региона Артур Парфенчиков.

"В январе прошлого года мы направили заявку на софинансирование мероприятий по капремонту домов-интернатов республики. Федеральный центр поддержал нашу инициативу - Карелия получит из бюджета государства 189 миллионов рублей", - сообщил глава региона, добавив, что это стало возможно благодаря нацпроекту "Семья".

Одним из первых средства получит Видлицкий дом-интернат для пожилых людей и инвалидов. Там отремонтируют жилые помещения, начало работ запланировано на 2026 год. В 2027 году на полученные средства обновят противопожарную систему в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов, а также очистные сооружения в психоневрологическом интернате "Черемушки" в Кончезере.

"Из резервного фонда Карелии мы выделили деньги на подготовку документации на капитальный ремонт интернатов в Ладве и Медвежьегорске. Как только документы будут готовы - направим новую заявку в Минтруд РФ на предоставление субсидий", - добавил Парфенчиков.