Росздравнадзор заявил о готовности отслеживать процессы клеточной CAR-T-терапии

Разрешение на клеточную CAR-T-терапию получили восемь медицинских организаций, подавляющее большинство из которых составляют онкологические центры

Редакция сайта ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор готов отслеживать осложнения и нежелательные события, которые связаны с применением клеточной CAR-T-терапии. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на сессии "Клеточная CAR-T-терапия: инновационные решения в медицине" в рамках форума "Биопром".

"На сегодняшний день довольно сложно говорить о фармаконадзоре в CAR-T-терапии, но прослеживать все осложнения, прослеживать все нежелательные события CAR-T-терапии мы готовы. Это будет неким новшеством для нас, но поскольку есть опыт работы фармаконадзора вообще, то, безусловно, и CAR-T-терапии тоже. Мы готовы всем этим полностью заниматься", - сказала Самойлова.

Она уточнила, что разрешение на клеточную CAR-T-терапию получили восемь медицинских организаций, подавляющее большинство из которых составляют онкологические центры. Кроме того, одна из больниц находится в Краснодаре. Самойлова добавила, что у CAR-T-терапии есть перспективы. "Запрос есть, я думаю, что будет решение и со стороны государства", - подытожила она.

CAR-T-терапия представляет собой форму иммунотерапии рака. Врачи извлекают из тела пациента множество Т-клеток, перепрограммируют их и возвращают в организм больного. Существует несколько одобренных терапий на базе T-клеток, направленных на борьбу с формами миеломы, лимфомы и лейкемии.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября в Геленджике. Целями форума являются создание диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, популяризация отечественных технологий и их продвижение на глобальных рынках, а также развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами. В рамках события планируется проведение ряда стратегических сессий, рабочих групп и экспертных советов, охватывающих четыре направления: инновационные технологии в медицине и фармацевтике, передовые разработки в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, новые источники сырья, рецептур в косметике и парфюмерии, переработка отходов и зеленые практики. ТАСС - генеральный информационной партнер "Биопрома".