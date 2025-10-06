В Шатуре восстановят детский лагерь

Новый правообладатель планирует сделать его санаторным и круглогодичным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший пионерский лагерь, расположенный в Шатуре, планируется восстановить и сделать круглогодичным санаторным детским объектом. Работами займется инвестор, который приобрел имущественный комплекс в результате торгов, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Имущественный комплекс из 22 объектов капитального строительства общей площадью свыше 2 600 кв. м и земельный участок площадью 7,58 га нашел нового правообладателя. За имущество бывшего пионерского лагеря боролись два претендента. Победитель торгов - частное образовательное учреждение - приобрело недвижимость за 6,55 млн рублей. Новый правообладатель планирует восстановить детский лагерь, сделать его санаторным и круглогодичным", - привели в сообщении слова министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова.

В пресс-службе уточнили, что бывший пионерлагерь располагается в селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура. Он состоит из спальных корпусов, столярной мастерской, прачечной, медпункта, столовой, гостевого домика, игротеки и прочих объектов.

Отмечается, что в Подмосковье впервые реализовано имущество, находящееся в собственности Московской области, новым способом - продажей по минимально допустимой цене. Претенденты борются за имущество не на торгах, а на стадии подачи заявок - вносят ценовые предложения, которые размещаются в открытом доступе. Каждый может увидеть, какие предложения уже поступили, и внести свое. Стартом служит минимальная цена недвижимости, а договор заключается с покупателем, который внес наибольшее ценовое предложение.