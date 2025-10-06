В Омске на карантине из-за ОРВИ осталось всего восемь классов

В Омской области снизился уровень заболеваемости инфекцией

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 6 октября. /ТАСС/. Число классов на карантине из-за ОРВИ снизилось в Омске с 22 сентября со 163 до 8. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"На 6 октября 2025 года приостановлен образовательный процесс по причине заболеваемости ОРВИ в восьми классах шести школ и в 12 группах 11 детских садов", - сказали в пресс-службе.

На 22 сентября по этой же причине был введен карантин в 163 классах в 42 школах и 17 группах в 11 детских садах.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС уточнили, что в Омской области снижается заболеваемость ОРВИ. "С 29.09.2025 по 05.10.2025 зарегистрировано 7 228 случаев заболеваемости ОРИ в Омской области. Показатель заболеваемости составил 39,5 на 10 тыс. населения, что на 14,5% ниже предыдущей недели", - отметили в управлении.