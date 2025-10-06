В Москве вышли тематические карты "Тройка" к 180-летию Русского географического общества

На картах изображены природные символы России, которые собраны в число "180"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка", приуроченные к 180-летию Русского географического общества, выпустили в Москве. Их можно приобрести во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", на стойках "Живое общение", в интернет-магазинах и на маркетплейсах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На протяжении 180 лет Русское географическое общество знакомит жителей с географией и культурой России. Мы рады поддержать юбилей выпуском тематических карт "Тройка", оформление которых будет напоминать пассажирам о богатстве нашей большой страны", - привели в тексте слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Столичная билетная система на базе "Тройки" вышла далеко за пределы Москвы. Она работает более чем в 27 регионах России, включая Московскую, Тульскую, Костромскую область, Ставропольский край, республики Алтай, Тува, ЛНР и другие.