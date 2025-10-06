ОК выяснили, как россияне защищают свои персональные данные в сети

Больше половины опрошенных сообщили, что сталкивались с мошенниками в интернете

Каждый пятый опрошенный россиянин полностью уверен в защите своих персональных данных в сети. Об этом говорится в исследовании соцсети "Одноклассники" в рамках проекта "Марафон безопасности".

По данным опроса, 26% участников опроса отмечают, что могли бы отнестись к защите своих данных внимательнее. При создании паролей 37% респондентов импровизируют, создавая каждый раз новый набор букв, символов и цифр. Еще 26% используют легкие для запоминание данные - даты рождения или клички питомцев. Около 18% опрошенных модифицируют один надежный пароль для каждого сайта, а 17% создают уникальный для каждого сайта, например, с помощью менеджера паролей.

При этом большинство (51%) меняют пароли только в крайнем случае, и лишь некоторые (5%) делают это каждые несколько недель.

Двухфакторной аутентификацией на постоянной основе пользуются 24% опрошенных. Еще 46% признались, что не до конца понимают, как это работает, но хотели бы изучить эту тему.

Больше половины опрошенных (60%) сообщили, что сталкивались с мошенниками в интернете. Больше всего россиян беспокоят потеря доступа к личным аккаунтам в соцсетях, утечка личных фото и документов, а также кража информации о банковских картах. Еще 20% россиян переживают за безопасность данных своих детей и пользователей старшего поколения. Респонденты хотели бы узнать больше о том, как распознать мошенников, как придумывать и где хранить пароли, а также как подключать двухфакторную аутентификацию.

В опросе приняли участие более 4 тыс. респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.