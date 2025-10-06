В Краснодарском крае запустили 10 импортозамещающих промышленных производств за три года

Всего с поддержкой региона подобные проекты реализуют 20 предприятий промышленного комплекса

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Специальные меры поддержки высокотехнологичных предприятий Краснодарского края, включая финансирование части затрат или модернизацию в рамках отраслевой госпрограммы, позволили за три года запустить 10 импортозамещающих промышленных производств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В Краснодарском крае мы делаем все, чтобы помочь нашим предприятиям развивать собственные технологии и осваивать новые линейки продукции в таких отраслях как станкостроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицина, фармацевтика и других направлениях, зависящих от импорта. Для этого разработали специальные меры. Например, финансируем до 30% затрат на создание или модернизацию импортозамещающих производств в рамках отраслевой госпрограммы", - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

По данным губернатора, для производств региональный Фонд развития промышленности также предоставляет льготный заем по ставке от 0,1 % годовых, аналогов которому практически нет в других регионах страны. "Все это позволило за три года запустить 10 импортозамещающих промышленных производств. Всего же с поддержкой края подобные проекты реализуют 20 предприятий промышленного комплекса", - подчеркнул Кондратьев.

Как напомнили в пресс-службе, в 2025 году администрация края подписала соглашения с инвесторами о реализации еще семи импортозамещающих промышленных проектов. Они направлены на производство тормозных дисков в Армавире, фотоэлектрических преобразователей космического назначения, компонентов и компьютерных плат, необходимых для интерактивного оборудования. Также планируют запустить завод по переработке стекла в Краснодаре, производство стальной фурнитуры для мебели в Белореченском районе и реализовать другие проекты.