Силуанов подтвердил индексацию социальных обязательств

Министр финансов напомнил, что страховые пенсии с 1 января 2026 года повысят на 7,6%

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Социальные обязательства перед гражданами в новом бюджетном периоде будут проиндексированы в полном объеме. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Социальная политика - это первый приоритет бюджета. В полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств. Указанным категориям бюджетников оплата труда будет повышена с учетом прогнозируемого темпа роста номинальной зарплаты. Социальные выплаты ветеранам, инвалидам, материнский капитал будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за предыдущий год. Все так, как предусмотрено действующим законодательством", - сказал он.

Силуанов напомнил, что страховые пенсии будут повышены с 1 января 2026 года на 7,6%. Это повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году. В последующие годы предусмотрена индексация в плановом порядке. Средний размер пенсии на конец 2026 года, напомнил министр, составит 27 117 рублей.