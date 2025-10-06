Песков рассказал, как внуки поздравляют Путина
Редакция сайта ТАСС
09:24
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в день рождения всегда получает от своих внуков теплые поздравления, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так на брифинге он ответил на вопрос, как Путин планирует отмечать завтра день рождения и как обычно поздравляют внуки своего дедушку.
"Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью", - отреагировал Песков.