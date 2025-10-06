Реклама на ТАСС
Песков рассказал, как внуки поздравляют Путина

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что внуки "поздравляют дедушку тепло и с любовью"
Редакция сайта ТАСС
09:24
ТАСС
© ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в день рождения всегда получает от своих внуков теплые поздравления, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так на брифинге он ответил на вопрос, как Путин планирует отмечать завтра день рождения и как обычно поздравляют внуки своего дедушку.

"Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью", - отреагировал Песков. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич