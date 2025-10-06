В Харьковской области планируют принудительно эвакуировать порядка 700 детей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Харьковской области планируют принудительно вывезти из бывшего Великобурлукского района на востоке региона порядка 700 детей. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

"Там статус обязательной эвакуации уже действует почти год, люди неохотно уезжают традиционно, однако детей должны вывозить. Около 700 детей. <...> Фактически вся Великобурлукская община, более 30 населенных пунктов. Будем принимать такие меры", - сказал он в интервью украинскому изданию "Думка".

Синегубов рассказал, что в регионе начинает работать спецподразделение полиции, которое занимается эвакуацией населения. " Есть нюанс: когда Национальная полиция стучится в дверь и говорит, что нужно эвакуироваться, это совсем другая история, чем когда волонтеры уговаривают, объясняют, что нужно провести эвакуацию", - пояснил он.

Ранее Синегубов сообщил, что в Харьковской области готовятся расширить зону принудительной эвакуации населения.

Власти украинских регионов часто объявляют об обязательной и даже принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко признавал, что при этом власти нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.