Нобелевку по медицине вручат троим ученым за исследования в области иммунитета
09:34
обновлено 09:42
СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи. Об этом сообщил Нобелевский комитет Каролинского института.
Ученых отметили премией "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", говорится в мотивировочной части решения комитета.