Нобелевку по медицине вручат троим ученым за исследования в области иммунитета

Речь идет о Мэри Брунков, Фреде Рамсделле и Шимоне Сакакучи
09:34
обновлено 09:42
СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи. Об этом сообщил Нобелевский комитет Каролинского института.

Ученых отметили премией "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", говорится в мотивировочной части решения комитета. 

