Нобелевку по медицине вручат троим ученым за исследования в области иммунитета

Речь идет о Мэри Брунков, Фреде Рамсделле и Шимоне Сакакучи

Редакция сайта ТАСС

© TT News Agency/ Claudio Bresciani via REUTERS

СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи. Об этом сообщил Нобелевский комитет Каролинского института.

Читайте также

Кому и за что присуждали Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Ученых отметили премией "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", говорится в мотивировочной части решения комитета.