"Солнце Москвы" покажет световое шоу ко Дню московской промышленности

Колесо обозрения превратится в сияющий символ праздника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Световое шоу ко Дню московской промышленности представят 7 октября на колесе обозрения "Солнце Москвы", сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"7 октября в 19:00 Москва увидит, как оживает самое высокое колесо обозрения Европы. "Солнце Москвы" превратится в сияющий символ праздника. Специально ко Дню московской промышленности здесь пройдет уникальное световое шоу, где свет и архитектура сольются в одно целое", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что колесо окрасится в синий цвет, шоу продлится до 22:00.