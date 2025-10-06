В ВОЗ заявили о значительном потенциале для распространения лихорадки чикунгунья

В мире с начала 2025 года зарегистрировали более 445 тыс. подтвержденных и предполагаемых случаев заболевания

ЖЕНЕВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 445 тыс. подтвержденных и предполагаемых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья зарегистрировали в мире с начала 2025 года, 155 человек умерли. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая потенциал дальнейшего распространения болезни в мире как значительный.

"В 2025 году в ряде стран был отмечен всплеск лихорадки чикунгунья, в том числе в тех, которые не сообщали о наличии существенного числа случаев в последние годы. С 1 января по 30 сентября 2025 года в 40 государствах были зарегистрированы в общей сложности 445 271 предполагаемый и подтвержденный случай и 155 смертей", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Организация обратила внимание на "неравномерное распределение" заболевания по регионам, подчеркнув, что "потенциал географического распространения остается значительным", поскольку вирус может быть занесен в новые районы "инфицированными путешественниками" и там может установиться "локальная передача" инфекции. Риск распространения усиливается, в частности, из-за слабого иммунитета населения в ранее незатронутых болезнью районах и вследствие возросшей мобильности людей.

В 2025 году чикунгунья особенно сильно затронула страны Америки, где с начала года было зафиксировано 100 329 подтвержденных случаев заболевания и 228 591 предполагаемый случай, умерли 115 человек. Далее следуют Европейский регион (56 456 подтвержденных случаев, включая 40 с летальным исходом) и регион Юго-Восточной Азии (3 420 подтвержденных и 21 299 предполагаемых случаев).

Симптомами чикунгуньи являются лихорадка, сильная боль в суставах, боль в мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Переносчиками болезни являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку денге. Специфических противовирусных препаратов для лечения инфекции чикунгунья не существует. Тяжелое и летальное течение болезни встречается редко, обычно наблюдается у детей раннего возраста, а также у пожилых лиц на фоне других сопутствующих заболеваний.