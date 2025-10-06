На Ямале запустили программу генетических исследований для местных жителей

Тестирование рассчитано на будущих мам, а также всех, проживающих в поселках или ведущих кочевой образ жизни

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА. 6 октября. /ТАСС/. Программу по проведению генетических исследований запустили для будущих мам из групп риска, а также проживающих в поселках или ведущих кочевой образ жизни Ямало-Ненецкого автономного округа. Программа рассчитана на три года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На Ямале утвердили программу по проведению генетических исследований жителям округа. Она рассчитана на три года и направлена на выявление у северян генетических заболеваний и их профилактику. За три года девять тысяч будущих мам из групп риска, а также все, проживающие в поселках или ведущие кочевой образ жизни, смогут пройти неинвазивное пренатальное тестирование", - говорится в сообщении.

Благодаря генетическому исследованию специалисты смогут на раннем этапе определить наличие у будущего ребенка тяжелых заболеваний, например, синдрома Дауна или синдрома Клайнфельтера. Кроме того, в регионе продолжат проект по генетическому обследованию онкологических пациентов и их родственников - исследования позволяют выявлять склонность к заболеванию и проводить углубленную диагностику родственникам тех, у кого уже установлен диагноз. Обследование назначает лечащий врач, забор крови проводится во всех городских больницах и районных больницах Тарко-Сале, Лабытнанги и Надыма. До 2027 года исследования на выявление наследственных форм онкологии смогут пройти порядка 900 пациентов и их родственников, еще у 50 человек с помощью генетических маркеров исследуют образцы опухолевой ткани для подбора наиболее эффективной терапии.

С начала 2025 года медики провели 68 исследований для неинвазивного определения резус-фактора плода жителей региона. В 60% случаев установлены риски развития резус-конфликта. Из 11 полногеномных исследований детей до 18 лет у девяти детей установлено, что заболевания могут быть связаны с генетической предрасположенностью. Также с 2025 года ямальцы могут получить консультацию врача-генетика, не выезжая за пределы региона - в Ноябрьской центральной городской больнице прием ведут два доктора.