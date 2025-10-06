Более половины опрошенных украинцев считают, что власти преследуют оппозицию

В качестве примера исследователи публикуют мнения относительно преследования бывшего президента Петра Порошенко и санкций, введенных против него 12 февраля СНБО Украины

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более половины украинцев уверены, что власти страны преследуют оппозиционно настроенных политиков. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"51% украинцев считает, что политические преследования оппозиции довольно или очень распространены (из них 20% считают такие случаи очень распространенными, а 31% - довольно распространенными). 37% считают, что такие случаи не очень распространены или отсутствуют, а остальные 11% затруднились ответить на вопрос", - говорится в исследовании КМИС.

В качестве примера исследователи публикуют мнения украинцев относительно преследования властями бывшего президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и санкций, введенных против него 12 февраля Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"60% респондентов считают, что введение СНБО санкций против Порошенко является попыткой власти отвлечь внимание общества от ситуации на фронте или нейтрализации оппозиции накануне переговоров с Россией и вероятных выборов", - отмечается в материалах КМИС.

Опрос проводился 19-28 сентября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Были опрошены 1 029 граждан Украины в возрасте от 18 лет, находящиеся в стране. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%, отмечается в исследовании.