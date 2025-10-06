Москалькова обратилась в ООН из-за слушаний о запрете Киевской митрополии УПЦ

Международное сообщество должно осудить дискриминацию людей по религиозному признаку, подчеркнула омбудсмен

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека в связи с судебными слушаниями о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ).

"Обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Международное сообщество должно осудить дискриминацию людей по религиозному признаку, антицерковную политику на Украине, попытки, по сути, перечеркнуть тысячелетнее духовно-культурное наследие целого народа", - написала Москалькова в своем Telegram-канале, комментируя назначенное в Киеве судебное заседание по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.

Судебное заседание она назвала "очередным актом варварства, религиозной дискриминации и мракобесия".

В связи с продолжающимися беспрецедентными гонениями на каноническую церковь на Украине омбудсмен напомнила, что свобода вероисповедания закреплена во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах. "Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Однако киевский режим методично и целенаправленно попирает этот общепризнанный мировым сообществом принцип", - подчеркнула Москалькова.

1 октября пять экспертов ООН, включая спецдокладчиков организации по вопросам свободы религии или убеждений и по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Назилу Ганеа и Бена Сола, заявили о своих опасениях в связи с преследованиями в отношении канонической УПЦ на Украине.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции.-