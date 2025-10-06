В Петербурге включат световую проекцию чертежа Петропавловского собора

Изображения появятся в честь Дня архитектуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Световая проекция чертежа одного из старейших зданий в Санкт-Петербурге - Петропавловского собора будет включена в центре города в честь Дня архитектуры. Об этом сообщила пресс-служба петербургской администрации.

"В первый понедельник октября отмечается Всемирный День архитектуры. Северная столица России в праздник украсится тематическими световыми проекциями на фасадах домов. Изображения будут демонстрироваться с 6 по 8 октября в темное время суток в Петроградском и Василеостровском районах. На фасадах дома № 26-28 на Каменноостровском проспекте появится чертеж Петропавловского собора. На доме № 70 по Большому проспекту Васильевского острова - архитектурная капитель, распространенный в Петербурге элемент верхней части колонны или пилястры", - сообщила пресс-служба.

Как отметили представители городской администрации, в Петербурге вопросам архитектуры уделяется особое внимание. Еще со времен Петра Великого в городе действует одна из самых строгих в России систем градостроительных и архитектурных ограничений и регламентов. Проектные решения зданий и эскизные предложения планируемых к освоению территорий рассматриваются главным архитектором города. Особо важные объекты выносятся на суд профессионального архитектурного сообщества.

"Архитектура - особый вид искусства. Уникальный облик города на Неве - это запечатленный в камне результат творчества выдающихся зодчих разных эпох. Одна из наших ключевых задач - сохраняя бесценное наследие для будущих поколений, бережно развивать современный Петербург, мегаполис XXI века", - привела пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.