ФМБА получило разрешение на проведение III фазы исследования аллерговакцины

Агентство приступает к набору добровольцев для проведения испытаний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минздрав России выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на проведение III фазы клинического исследования аллерговакцины "Аллергарда" для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. В настоящее время агентство приступает к набору добровольцев для проведения испытаний, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Министерство Здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на проведение III фазы клинических исследований, где будут оценены результаты применения вакцины в сравнении с плацебо у пациентов с аллергическим ринитом с сенсибилизацией к пыльце березы", - говорится в сообщении.

По данным агентства, доклинические и первые фазы клинических исследований подтвердили высокую эффективность и безопасность разработки, заслужив признание международного научного сообщества. В связи с получением разрешения ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России приступает к набору пациентов для проведения III фазы клинического исследования, уточнили в министерстве.

Как сообщал вице-президент компании-разработчика "Генериум" Дмитрий Кудлай, российская вакцина против аллергена пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии станет доступна потребителям во второй половине 2026 года.

О вакцине

Вакцина против аллергии на березовую пыльцу была разработана ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России совместно с Венским медуниверситетом. Она потребует всего три-пять инъекций в отличие от классических препаратов на основе экстрактов, в этом случае необходимо делать до 30 инъекций.

Аллерговакцина была создана на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции. Перед ее разработкой были проведены фундаментальные исследования, в ходе которых был картирован мажорный аллерген пыльцы березы. По результатам картирования были установлены участки, отвечающие за развитие иммунного ответа на пыльцу березы, которые и вошли в состав вакцины.