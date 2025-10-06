Глава Ставрополья предложил временно ослабить контроль надзорных органов

Владимир Владимиров отметил, что мораторий на штрафы контрольных органов позволит регионам сэкономить и направить средства на поддержку СВО

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров © Татьяна Барыбина/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Запрет на штрафы, выписываемые контрольно-надзорными органами бюджетным учреждениям, позволит регионам сэкономить и направить средства на поддержку специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал губернатор Ставропольского края, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров.

"Сегодня надзорные органы помимо самих предписаний обращаются в суд и понуждают субъекты нести дополнительные траты. В условиях СВО это недопустимо. Я все-таки предложил бы ввести мораторий для того, чтобы, по крайней мере на время СВО, не увеличивать траты наших бюджетов за счет претензий надзорных органов. 24 млрд [рублей] сегодня есть. У меня есть муниципалитеты, которые имеют претензии больше, чем их годовые бюджеты", - сказал он.

По его словам, в этом году регион направил порядка 50 млрд рублей на поддержку СВО. "В этом году за счет инструмента замещения бюджетных кредитов уменьшили долг до 16%. Но в первую очередь все это связано с тем, что практически в конце этого года 50 млрд [рублей] мы направили на поддержку специальной военной операции и 10 млрд [рублей] на поддержку исторических регионов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что депутаты думы Ставропольского края приняли в окончательном чтении закон о бюджете региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с ожидаемым дефицитом бюджета на 2025 год на уровне 2,4% от расходов. Доходы бюджета на 2025 год ожидались порядка 190,3 млрд рублей, расходы - 195 млрд рублей, дефицит - 4,7 млрд рублей или 2,4% расходов.