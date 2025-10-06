Реклама на ТАСС
Цыденов предложил передать регионам программы по льготному обеспечению лекарствами

Глава Бурятии отметил, что это позволит избежать дублирования помощи и предоставить получателям выбор между получением лекарств или денежной компенсацией
12:33

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Передача федеральных программ по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан, в том числе участников СВО, на региональный уровень позволит избежать дублирования помощи и предоставить получателям выбор между получением лекарств или денежной компенсацией. Такое мнение высказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"[Я бы хотел сказать про] льготное лекарственное обеспечение. У нас есть федеральные программы, региональные программы, при этом <...> сейчас будут ребята со СВО возвращаться, льготного лекарственного обеспечения будет требоваться больше, и чтобы не уходить в задваивание, предлагаю те программы, которые федеральные сегодня есть, по льготникам, их передать на регион с деньгами с этими, а мы примем решение уже по заявке непосредственно самого человека, это либо монетизация, либо лекарства", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Он отметил, что сейчас существует дисбаланс между федеральными и региональными льготными программами. "Иначе он [льготник] на федеральном [уровне] получил деньги, <...> пришел в регион и <...> получил лекарства", - добавил Цыденов.

Предложение Цыденова в ходе слушаний поддержали также председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 

