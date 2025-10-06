В Душанбе открылась выставка о вкладе культуры и науки РФ в мировую цивилизацию

ДУШАНБЕ, 6 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Россия и мир", подготовленной фондом "Моя история" при поддержке Министерства просвещения РФ и представительства Россотрудничества в Таджикистане, состоялось в Русском доме в Душанбе. Мероприятие собрало представителей общественности, государственных структур и учеников местных школ, передает корреспондент ТАСС.

Руководитель представительства Россотрудничества Андрей Патрушев назвал эту выставку масштабным и уникальным мероприятием, отметив, что она впервые проходит в Таджикистане. По его словам, выставка будет доступна для всех желающих в течение месяца.

"Это выставка цикла "Россия - моя история" - популярного в России проекта исторического и культурного просвещения молодежи. Выставка призвана рассказать о том, как люди, доверившие свои судьбы России, вне зависимости от национальности или места рождения вносили вклад в культуру, науку, экономику и развитие в целом цивилизации. Отдельный блок выставки мы посвятили совместным достижениям России и Таджикистана в сфере образования, проекту по открытию совместных школ в Таджикистане, по поставке учебников русского языка в школы Таджикистана и другим [проектам]", - в свою очередь сказала первый заместитель директора фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" Анастасия Калугина.

Кроме того, отметила она, в рамках выставки на базе российского программного обеспечения будут проведены мероприятия по профессиональной ориентации школьников. "В Российской Федерации с 2023 года есть единая модель профориентации - она называется "Билет в будущее". И сегодня мы привезли диагностики и мероприятия по модели "Билет в будущее" в Таджикистан, в Душанбе. Все школьники, которые посещают выставку, могут пройти уникальную диагностику и помочь себе определиться с выбором будущей профессии и своего карьерного, образовательного пути", - рассказала Калугина.

Выставка, которая расположилась в нескольких помещениях Русского дома, рассказывает о достижениях и вкладе российских и советских ученых, изобретателей, писателей, кинематографистов, спортсменов и других в развитие мировой цивилизации - в частности, об исследованиях Льва Ландау, Дмитрия Менделеева и Жореса Алферова, открытиях экономиста Николая Кондратьева и географа Николая Пржевальского, разработках Ипполита Романова, спортивных рекордах Льва Яшина и Юрия Власова.

Посетители выставки могут ознакомиться и с мультимедийными стендами, на которых также представлена информация о жизни и деятельности выдающихся людей России и Советского Союза.

Образовательные проекты в Таджикистане

Выставка в Душанбе - это не первый проект, который фонд "Моя история" проводит в Таджикистане. Так, фонд и Алтайский государственный педагогический университет при поддержке Минпросвещения РФ проводят курсы повышения квалификации для таджикских преподавателей, ведущих обучение на русском языке. Фонд также отправляет в республику школьные учебники по русскому языку.

Помимо этого, Калугина сообщила журналистам, что в конце октября в российско-таджикской школе в Худжанде - административном центре Согдийской области на севере страны - будет организован образовательный лагерь для учеников средних классов.