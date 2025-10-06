Интернет-соединение в Афганистане полностью восстановили

В посольстве России в Кабуле сообщили, что оно было восстановлено 1 октября

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Hedayat Shah

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Интернет-соединение полностью и повсеместно восстановлено в Афганистане. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Кабуле.

"Интернет-соединение было полностью и повсеместно восстановлено еще 1 октября", - отметили в диппредствительстве.

Ранее афганские СМИ сообщали, что верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить использование проводного интернета в ряде регионов для "предотвращения аморального поведения". По словам чиновников, это решение осложнило работу государственных служб.