В России могут освободить от теста на знание языка детей некоторых иностранцев

Изменения "направлены на оптимизацию сферы образования и устранение излишних барьеров"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия") внес на рассмотрение палаты парламента законопроект, который предусматривает освобождение от прохождения теста на знание русского языка при зачислении в школу для детей иностранных граждан, которые относятся к определенным категориям. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в Российской Федерации". Нововведения предусматривают, что от прохождения тестирования будут освобождены дети граждан стран, где русский язык является государственным, а также дети участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме того, тест не нужно будет проходить детям сотрудников диппредставительств, консульских учреждений и международных организаций, которые аккредитованы при МИД РФ и имеют необходимые документы, выданные министерством.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемые изменения "направлены на оптимизацию сферы образования и устранение излишних барьеров" для указанных категорий иностранных граждан. Кроме того, по словам автора инициативы, нововведения будут способствовать реализации государственных программ и укреплению международных связей.