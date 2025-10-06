Регионы ДФО восстановили в ДНР более 1 тыс. соцобъектов с 2022 года

В 2025 году на подшефных территориях работы велись на 178 объектах, из которых 159 уже завершены

ЯКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока восстановили на подшефных территориях Донецкой Народной Республики более 1 тыс. социальных объектов с 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"С июня 2022 г. субъектами ДФО ведется работа по восстановлению социальной инфраструктуры на освобожденных от ВСУ территориях Донецкой Народной Республики. За все время работы (июнь 2022 г. - сентябрь 2025 г.) дальневосточниками восстановлено более 1 тыс. объектов", - говорится в сообщении.

Регионами ДФО за это время было закуплено 117 единиц автомобильной и специальной техники. Организован лечебно-оздоровительный отдых более 11 тыс. детей. В настоящий момент дальневосточные регионы отвечают за восстановление 26 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях ДНР.

В текущем году на подшефных территориях работы велись на 178 объектах, из которых 159 уже завершены. В 2025 году уже восстановлено 3 больницы, 13 школ, 5 детских садов, 7 детских и спортивных площадок, 94,5 тыс. кв. метров дорог, 4,1 км водоводов. Предстоит восстановить еще 19 объектов.

"Две недели назад был в Ждановке, Амвросиевке и Шахтерске, осмотрел ремонтируемые объекты. Все работы идут по графику. Спасибо за это главам регионов. Но расслабляться рано. Работы впереди еще много. Наша задача - сделать так, чтобы все это снова заработало, чтобы можно было жить, водить детей в школы, на секции, посещать больницы. Чтобы действовали предприятия, учебные заведения", - сказал Трутнев.

Ранее пресс-служба Трутнева сообщала, что в 2022 году на подшефных территориях ДНР проводилась работа по восстановлению социальной инфраструктуры региональными группами восьми субъектов ДФО на 320 объектах. В 2023 году к восстановлению Донбасса подключились все 11 регионов ДФО, работы проводились на 271 объекте. В 2024 году строители работали на 253 объектах. Кроме этого, для подшефных территорий закупалась автомобильная и специальная техника, в лечебно-оздоровительные лагеря отправлялись дети. В период с 2022 по 2024 год субъектами ДФО было направлено 1 367,91 тонн гуманитарной помощи.