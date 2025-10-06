В Орловской области опровергли данные об ограничении въезда жителей ДНР в регион

В социальных сетях распространилось фейковое постановление о временном ограничении въезда якобы из-за угрозы распространения холеры

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 6 октября. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Орловской области опроверг информацию об якобы действующем ограничении въезда граждан из ДНР на территорию региона в связи с угрозой распространения холеры. Такого постановления не существует, сообщили в департаменте.

Ранее в социальных сетях распространилось фейковое постановление о временном ограничении въезда на территорию Орловской области граждан, прибывающих с территории Донецкой Народной Республики, якобы из-за угрозы распространения холеры.

"В сети интернет распространяется ложная информация о временном ограничении въезда на территорию Орловской области граждан, прибывающих с территории ДНР, в связи с угрозой распространения холеры. Департамент здравоохранения Орловской области официально заявляет: никакого подобного постановления не существует", - говорится в сообщении.

В департаменте призвали жителей региона доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения, которые могут дезинформировать население.