В Якутии создадут круглогодичный центр "Воин"

В центре будут заниматься военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи

ЯКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Круглогодичный центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" будет создан на базе круглогодичного детского оздоровительного лагеря "Полярная звезда" в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Центр "Воин" представлен уже в 21 регионе России и объединяет около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками спецоперации. Проводятся занятия по огневой, инженерной и тактической и медицинской подготовке, организации связи, основам национальной безопасности, пилотированию БПЛА. Организуются военно-спортивные игры. Образовательные программы рассчитаны на юношей и девушек от 14 до 35 лет.

"Ведется работа по созданию круглогодичного центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи на базе центра отдыха и оздоровления детей "Полярная звезда" в пригороде Якутска", - говорится в сообщении.

Объект находится на территории туристического кластера "Северная Мозаика" в 23 км от города. Его территория - более 12 тыс. кв. м, вместимость - 400 мест. Планируется, что продолжительность смены составит 21 день с питанием и проживанием, за год через центр могут пройти более 5 тыс. человек. "Воину" будет предоставлено 100 мест для организации профильных военно-патриотических смен, участие в которых смогут принять в том числе курсанты, проявившие себя в период обучения.