В регионах ПФО ожидается теплая погода с небольшими дождями

В некоторых областях сохраняется высокая пожарная опасность

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Переменчивая погода с небольшими осадками прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа на этой неделе. Об этом ТАСС сообщили в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

Как рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова, погода в Саратовской области ожидается переменчивой. "К выходным <...> на область будет выходить южный циклон, который принесет осадки различной интенсивности", - отметила собеседница агентства. В течение рабочей недели ночные температуры составят от 5 до 10 градусов тепла, дневные - от 15 до 22 градусов. К концу недели прогнозируется похолодание.

В Чувашии в ближайшие дни ожидается погода с переменной облачностью и температурой до плюс 16 градусов, сообщил региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным синоптиков, 7 октября местами пройдет небольшой дождь. В Пермском крае неделя будет достаточно теплой и без осадков. "Пик потепления ожидается во вторник-среду, а затем возможно умеренное похолодание к концу недели", - сообщает пермский Центр геоинформационных систем. Днем в южной части Прикамья воздух будет прогреваться до плюс 12-15 градусов. Ночью температура воздуха ожидается в пределах от минус 1 до плюс 5 градусов, в Перми при прояснениях возможны слабые заморозки до минус 2 градусов.

Малооблачная погода без осадков ожидает жителей Оренбургской области в начале недели. По данным Приволжского УГМС, со вторника по четверг днем в регионе будет плюс 15-20 градусов, хотя по ночам столбики термометров могут опуститься местами до минус 6 градусов. В Башкирии 7 октября ожидается переменная облачность без существенных осадков. По данным Башгидромета, температура воздуха ночью составит от 0 до минус 5 градусов, местами плюс 1-6 градусов, днем - плюс 12-17 градусов. В Уфе днем ожидается плюс 14-16 градусов. На отдельных участках автодорог ночью и утром дымка.

В Самарской области на смену солнечной погоде пришла облачная. "В начале рабочей недели к западным границам области приблизятся фронтальные разделы атлантического вихря. Небо затянется облаками и в отдельных районах пройдет небольшой дождь", - говорится в сообщении Приволжского УГМС. В регионе будет тепло - до 18 градусов к среде. К выходным столбики термометров опустятся до 13-14 градусов, вероятны небольшие дожди.

В Удмуртии температурный фон окажется выше нормы примерно на 2-3 градуса. Как сообщает республиканский Гидрометцентр, ночью столбик термометра будет опускаться до 0 - плюс 5 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 10-15 градусов. В большинстве районов республики до конца рабочей недели осадков не ожидается, только в пятницу местами вероятны небольшие дожди. В Татарстане на неделе днем воздух будет прогреваться до плюс 18 градусов. При этом, как прогнозирует Гидрометцентр республики, ночью на юге и востоке региона ожидаются слабые заморозки до минус 2 градусов. Дождей не ожидается, но теплая погода будет сопровождаться ветром до 12 м/с.

Высокая пожарная опасность

Из-за отсутствия обильных осадков в нескольких регионах ПФО сохраняется высокая пожарная опасность. В Оренбургской области только за последние сутки произошли 16 ландшафтных пожаров на общей площади 70 гектаров. Высокая пожароопасность лесов сохраняется в Чувашии, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях. Кроме того, в Саратовской области до 22 октября продлили запрет на посещение лесов. Ограничения действуют в связи с высокой пожароопасностью.

Правительство Чувашии в своем Telegram-канале сообщило, что 1 октября произошел небольшой низовой лесной пожар в Шумерлинском участковом лесничестве, ущерба лесному фонду нет.