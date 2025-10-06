Стартовал прием заявок на конкурс для школьников "Арктика и я"

Конкурсные работы принимаются до 21 ноября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Прием заявок начался на федеральный конкурс для школьников "Арктика и я", направленный на популяризацию Арктики среди молодежи, сообщила пресс-служба Ассоциации полярников (АСПОЛ) - российской межрегиональной общественной организации (основана в 1990 г.).

"Стартовал прием заявок на федеральный конкурс для школьников "Арктика и я", организаторами которого выступает Международный гуманитарно-просветительский центр "Полюса Земли" Ассоциации полярников при поддержке региональных органов власти", - говорится в сообщении.

Прием конкурсных работ продлится до 21 ноября. Подведение итогов состоится в Санкт-Петербурге в рамках XV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" им. Чилингарова, который пройдет 9-10 декабря. Победители получат памятные призы, а участники и учителя будут отмечены грамотами и благодарностями.

Тема конкурса в этом году, приуроченного к юбилею разгрома фашизма, - "80 лет Победы в Арктике". Задачей является привлечь внимание подрастающего поколения к Арктике и ее значению для страны через вовлечение в творческую и исследовательскую деятельность, сохранить историческую память о героях Заполярья, содействовать патриотическому воспитанию школьников, расширить знания о культурном и военно-историческом наследии Арктических регионов.

ТАСС - генеральный информационный партнер АСПОЛ и XV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".