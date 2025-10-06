Володин и Собянин посетили центр "Профессии будущего" в Печатниках

Мэр Москвы также рассказал о запуске программы строительства семи крупнейших флагманских образовательных комплексов общей площадью 400 тыс. кв. м.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили центр "Профессии будущего" на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" в Печатниках, визит был приурочен ко Дню среднего профессионального образования (СПО), который в России ежегодно отмечают 2 октября.

"В центре сейчас обучаются около 700 человек, причем мы рассматриваем этот центр не только для студентов СПО, но и для взрослых, для быстрых программ", - сказал Собянин Володину и другим депутатам из числа руководителей фракций и председателей комитетов Госдумы во время посещения центра.

"В Москве почему мы вкладываемся в этот мощный центр? Потому что концентрация [предприятий] очень высокая, гигантская. Поэтому для нас экономически выгодно создавать такие мощные центры", - пояснил мэр депутатам. По его словам, у студентов колледжей должно быть практико-ориентированное образование. "70% практических занятий, причем практические занятия не на словах, а на деле <...>. В результате <...> они получают реальную востребованную профессию", - заявил Собянин.

Он подчеркнул, что в настоящее время работодатели с предприятий "стоят в очереди" у колледжей, чтобы забрать к себе студентов.

Помимо этого, важно, чтобы структура обучающихся соответствовала структуре экономики, чтобы образовательные программы были составлены на основе требований работодателей. "Оказалось, что у нас, на самом деле, на рынке больше всего востребованы люди со средним профессиональным образованием <...> . Спрос на таких специалистов в настоящее время на рынке труда составляет 75%. Но это не значит, что это люди без квалификации. Без квалификации всего 10%. А 75% - это люди, которые имеют хорошие профессиональные навыки, обучены соответствующим образом, и их знания соответствуют рынку труда", - сообщил Собянин.

По мнению мэра, на сегодняшний день количество обучающихся в колледжах Москвы недостаточное. "Мы начинали работу в этом направлении в 2020 году, понимая, что у нас происходит на рынке труда. Сегодня уже не 177 тыс., а 315 тыс. обучающихся в колледжах. Это не только городские колледжи. Это и городские, и федеральные, и частные, которые тоже активно включены в эту работу. И ставим себе задачу, чтобы довести до 420-450 тыс. в ближайшие годы, то есть со 170 тыс. уйти до 420 тыс. минимум. Эта такая серьезная задача, которая требует инвестиций, осмысления, новой программы обучения", - подчеркнул он.

О создании новых центров

Мэр также сообщил депутатам о создании Центра коллективного пользования промышленным оборудованием также на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Кроме того, Собянин рассказал о запуске программы строительства семи крупнейших флагманских образовательных комплексов общей площадью 400 тыс. кв. м.

По словам Володина, эксперимент об особом порядке проведения итоговой аттестации девятиклассников, среди участников которого была и Москва, показал себя эффективно. Он подчеркнул, что наработана практика, которую надо всесторонне изучить и дать возможность присоединиться к пилотному проекту другим регионам: запрос на это есть. "Многие регионы сейчас высказывают желание принимать участие в пилоте. Надеюсь, что уже правительство, - так как до этого депутаты инициировали изменения, - внесет нам законодательные инициативы", - добавил он.

"У нас сейчас есть стандарты обучения, которые демонстрирует Москва. Необходимо, чтобы каждый регион с учетом своей специфики предлагал подходы и руководствовался теми стандартами, которые сейчас наработаны. Надо сравнивать не ресурсы, - они, безусловно, влияют, а решения", - добавил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что без повышения квалификации профессиональных рабочих кадров, без их качественной подготовки "нам не увеличить производительность труда, рост которой напрямую влияет на развитие экономики".

Как сообщили в столичной мэрии, новый центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках - уникальная площадка, где взрослые могут освоить современные профессии, получить новые востребованные навыки или повысить квалификацию максимум за три месяца, а студенты могут пройти практику.

Высокотехнологичная инфраструктура центра не имеет аналогов в России: более 5 тыс. единиц техники и оборудования расположены на четырех этажах площадью свыше 9 тыс. кв.м. Обучение проводится по 75 востребованным профессиям. В мэрии отметили, что здесь "смоделирована экономика современного города" - 35 цехов-мастерских охватывают ключевые отрасли и позволяют готовить специалистов, которые могут приступить к своим обязанностям сразу после выпуска. Все образовательные программы практико-ориентированы, разработаны при участии работодателей Москвы и преподаются мастерами производственного обучения с опытом работы в реальных секторах экономики.

В сентябре 2025 года в центре "Профессии будущего" стартовало обучение первых групп взрослых и студентов колледжей. Ожидается, что ежегодно центр будет выпускать 15 тыс. квалифицированных специалистов. Кроме центра в Печатниках, в 2025 году на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" откроется еще один центр практической подготовки для машиностроения, где будут обучаться 1,5 тыс. студентов колледжей в год.

Образование в столице

В мэрии напомнили, что в настоящее время в Москве действуют 177 колледжей, включая 71 частный, 44 федеральных и 62 колледжа, подведомственных правительству Москвы. В них обучаются более 300 тыс. студентов, в том числе свыше 140 тыс. человек - в городских колледжах. Доля успешно трудоустроенных выпускников городских колледжей составляет 95%.

В городских колледжах ведется обучение по 150 специальностям. К 1 сентября 2025 года было обновлено свыше 85% программ. К 2027 году 100% образовательных программ приведут к новому стандарту. Также создана система постоянной трансформации программ под новые технологии, передовые отраслевые знания и изменяющиеся потребности рынка труда, отмечается в сообщении.

С сентября 2025 года 95% учебных программ в системе среднего профессионального образования Москвы рассчитаны на 1 год и 10 месяцев для окончивших 11 классов и 2 года 10 месяцев - для вчерашних 9-классников.

К 2031 году в столице планируется полностью обновить инфраструктуру городских колледжей.