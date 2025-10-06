Володин: качественное среднее профессиональное образование лучше плохого высшего

Председатель Госдумы напомнил, что ранее только 30-40% граждан обучались в вузах, остальные проходили среднюю профессиональную подготовку

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Опыт России и других стран показывает, что качественное среднее профессиональное образование лучше плохого высшего образования. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного заседания Совета Думы в центре практического обучения "Профессии будущего" в Москве.

"Лучше качественное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, чем плохое высшее образование. <…> Надо взять и посмотреть опыт и других стран, и нашей страны", - сказал Володин.

Он напомнил, что ранее только 30-40% граждан обучались в вузах, остальные проходили среднюю профессиональную подготовку. "Ценится профессионализм, а профессионализм - это сочетание навыков, работа на современной технике и практика", - добавил председатель Госдумы.