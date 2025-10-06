Ректор Сеченовского университета: врач будущего должен иметь гибридное мышление

Петр Глыбочко отметил, что правильная профильная подготовка врача-исследователя поможет в том числе и в достижении целей технологического суверенитета России

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Медики в будущем должны обладать так называемым гибридным мышлением, совмещать знания в медицине и IT-технологиях. Об этом сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко на сессии "Векторы создания инноваций и их роль в системе здравоохранения" в рамках форума "Биопром".

"Врач будущего должен быть человеком с гибридным мышлением, который мог бы на одном языке разговаривать и в клинике, и пользоваться кодами и цифрой. Этому всему надо научить. Потому что все от нас ждут готовый продукт, который уже завтра будет работать и приносить прибыль. Мы перед собой такую задачу поставили, и, в принципе, этим занимаемся последние 10 лет", - сказал он.

Глыбочко добавил, что нужно подготовить многопрофильных специалистов. "Мы создали научно-технологический парк биомедицины, в котором сегодня работают 8 институтов и 20 лабораторий практически по всем абсолютно направлениям. Мы открыли кафедры математического моделирования, цифровую кафедру, Центр цифровой медицины и так далее", - рассказал ректор.

По его словам, правильная профильная подготовка врача-исследователя поможет в том числе и в достижении целей технологического суверенитета России.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября 2025 года в Геленджике. Целями форума являются создание профессионального диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, популяризация отечественных технологий и их продвижение на глобальных рынках, а также развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами. В рамках события планируется проведение ряда стратегических сессий, рабочих групп и экспертных советов, охватывающих четыре основных направления: инновационные технологии в медицине и фармацевтике, передовые разработки в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, новые источники сырья, рецептур в косметике и парфюмерии, переработка отходов и "зеленые" практики.

