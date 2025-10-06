Володин призвал регионы РФ перенимать опыт Москвы в сфере СПО

Председатель Госдумы отметил, что в каждом регионе могут быть свои подходы к среднему профессиональному образованию

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Регионы РФ должны перенимать опыт Москвы в выстраивании системы среднего профессионального образования. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Надо высказать слова благодарности Сергею Семеновичу [Собянину] за то, что вы не побоялись и со своей стороны сделали все для того, чтобы система среднего профессионального образования в Москве вышла на новые стандарты, а сейчас надо остальным уже учиться, догонять, смотреть и перенимать этот опыт", - сказал Володин в ходе выездного заседания Совета Думы в центре практического обучения "Профессии будущего" в Москве.

Он отметил, что в каждом регионе могут быть свои подходы к СПО. "Где-то больше, допустим, один сектор экономики развит, другая сфера доминирует", - подчеркнул председатель Госдумы. При этом, добавил Володин, в Москве сформирована основа для развития и формирования новых подходов к подготовке профессиональных кадров. "Мы наконец-то впервые вышли на решения, которые дают возможность ребятам в реальном режиме времени ознакомиться с будущей профессией сегодня, а не потом переучиваться", - заключил он.