Мурашко назвал "ускорителей старения" человека

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Факторы, способствующие старению организма, следует искоренять для продления срока жизни населения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, среди этих факторов можно выделить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, дислепидемию, остеопорозы, ожирение, саркопению, сенсорные проблемы, которые могут приводить к утрате слуха и зрения у людей старшего возраста, инфекционные и респираторные заболевания, а также проблемы с психическим здоровьем.

"Мы не сможем убрать какой-то один универсальный фактор старения. Если раньше говорили - нужно умело стареть, то сегодня в концепции долголетия уже нормально воспринимаются методики, которые продляют жизнь и продляют активную жизнь. Поэтому есть ускорители старения, с ними мы должны бороться", - сказал министр на главной стратегической сессии "Технологии для жизни" на форуме "Биопром".

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября в Геленджике. Целями форума являются создание диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, популяризация отечественных технологий и их продвижение на глобальных рынках, а также развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами. В рамках события планируется проведение ряда стратегических сессий, рабочих групп и экспертных советов, охватывающих четыре направления: инновационные технологии в медицине и фармацевтике, передовые разработки в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, новые источники сырья, рецептур в косметике и парфюмерии, переработка отходов и зеленые практики. ТАСС - генеральный информационной партнер "Биопрома".